Los Runrunes de Nelson Bocaranda

Posteado en: Opinión





ALTO – MÁS ALLÁ DE UN ESPACIO

Fue lo que logró Juan Guaidó tras la arremetida del régimen de Nicolás&Vladimir cuando pudo ser juramentado ante la única y legitima Asamblea Nacional, tras poder vencer con todos los 100 diputados presentes, los obstáculos interpuestos para evitar que eso aconteciera. Fue mas allá que entrar a un espacio. Fue lograr lo que durante un año ha sido la excusa, la acusación, la burla del gobierno venezolano y sus gobiernos cómplices globales, alegando que el diputado se había autojuramentado en 2018 ante los manifestantes que lo acompañaron en la avenida Miranda en Altamira. A ese epiteto, repetido hasta por CNN y otros medios periodísticos que menospreciaban la valentía del joven diputado, la respuesta fue que toda la Asamblea con su centenar de osados diputados fue la que juró de nuevo en el cargo a Guaidó. Por ello ningun gobierno extranjero podrá ahora decir que hubo ilegalidad en la asunción de sus funciones. Cierto que tras un año de desgaste, de errores, de falsas expectativas, de tutelas cuestionadas pero a la vez de acoso, ilegalidades, criminalidades, abusos del rojo poder y hasta asesinatos de dirigentes democráticos. Es la democracia activa contra la criminalidad activa a niveles que nunca se pensaron. Un gobierno producto de una amañada e ilegítima elección que piensa perpetuarse en el poder al menos hasta 2025. Un gobierno que no reconoce que hay áreas del territorio que no controla. Tres ejemplos: el Arco Minero, el estado Zulia y las fronteras con Colombia. Por no mencionar el estado Sucre, el Delta, el Amazonas o algunos barrios del país. Corren parejas la delincuencia, el valor del dólar, los billetes de verdad y los falsos, la escasez de los servicios mas indispensables, la salud, la alimentación y el rápido deterioro de toda la infraestructura construida en los 40 años de la democracia que antecedió a un estado fallido. Con Maduro hasta el 2026 no hay siquiera que ejercitar la imaginación. Creciente horror sin futuro si se mantiene en la misma y tóxica línea que hasta ahora ejerce…

ACHINADO:

Me señala un amigo que vive en Beijing que quien desde el 2013 es el embajador de Venezuela en Beijing, el abogado Ivan Zerpa Guerrero, estaría haciendo maletas para regresarse a Caracas ante malestar en la Cancillería por algunos acuerdos, negocios, acciones y medidas para las que no habría sido autorizado. Zerpa es padre del ministro de Finanzas Simón Zerpa Delgado y fue por años secretario de la Asamblea Nacional con Cilia y Nicolás de presidentes del organismo a los que lo une una gran amistad y confianza total. Darán razones de salud para su retiro pero la procesión va por dentro en la embajada venezolana. Veremos…

LA TRAMA CUBANA EN BOLIVIA:

Los ministros de Salud y Comunicación del gobierno interino de Bolivia, Aníbal Cruz y Roxana Lizárraga, junto a oficiales de la Policía detallaron en conferencia de prensa como investigadores del gobierno interino de Bolivia hallaron a funcionarios cubanos quemando títulos falsos de doctor en Medicina, al anunciar que muchos integrantes de la brigada médica enviada por La Habana no eran médicos. “Se han podido rescatar varios títulos que han sido falsificados para hacerlos pasar por médicos”.

LA CARTA:

La que envió Guaidó al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López fue muy clara. Allí le advirtió con antelación sobre los hechos que se produjeron el miércoles 15 de enero en la Asamblea Nacional. Insistió el régimen en repetir las ilegales e inconstitucionales escaramuazas que habían intentado el pasado 5 de enero a traves de los cuerpos militares como la Guardia Nacional y el Ejército. Se pidió brindar la debida protección a los predios del Palacio Federal Legislativo. La misiva, publicada en Twitter, muestró que la solicitud también se hacía por la presencia de la ciudadanía, que acompañó a los diputados y a los educadores que allí asistirían por celebrarse el Dia del Maestro. Para nada sirvió el exhorto. Ya el día antes Diosdado Cabello anunció que el Palacio Legislativo sería ocupado permanentemente, bien por la ilegítima Constituyente que él preside o por la espúrea asamblea del diputado Parra, ex PJ, hoy jefe de la fracción CLAP. Tras la emboscada que les hicieron apoyados en colectivos y militares tuvieron que sesionar en el Anfiteatro de El Hatillo. El gobierno apuesta que Guaidó desparecerá de la importante función que desempeña “tras unas 5 o 6 sesiones” fuera del Hemiciclo de la AN. En ese recinto una educadora repitió la famosa frase que muchos le atribuyen a José Martí: “Mientras haya un docente de pie no habrá pueblo de rodillas”. Al dia siguiente, jueves 16/E, los mismos maestros fueron atacados por las mismas hordas rojas lánzandoles excrementos, orines, palos y piedras al salir de una misa de acción de gracias por el Dia del Maestro en la Catedral de Caracas. Guaidó manifestó su preocupación por la situación en el Parlamento con el despliegue de seguridad y dijo que “ningún secuestro o asalto a nuestra sede impedirá nuestro funcionamiento”. Por otra parte, calificó de “inaceptable y una violación a la Carta Magna” la presencia excesiva de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en los alrededores del Palacio”. El descaro con que violan la Carta Magna es insólito. No tienen como justificarse ante el mundo…y eso les preocupa mucho aunque traten de disimularlo. Su desparpajo para “llorar y jurar vengar la muerte” del general iraní Qasem Soleimani (con mas de 1.500 compatriotas suyos asesinados en las manifestaciones de hace dos meses) en la embajada de Irán en Caracas es parte de esa diatriba que publicitan por los medios afectos en el mundo y muy en especial por Telesur, el arma de la “robolución” para promocionar y desestabilizar las democracias en Latinoamérica.



MEDIO – HAMBRE Y MALTRATO UNIFORME

Dentro de todos los componentes militares impresiona el desespero e impaciencia ante la mirada ignorante de sus superiores. Lo que antes fue normal entre el personal de tropa hoy llega hasta los mas altos generales. La ignominia a la que se ha sometido en estos 20 años al estamento militar no pareciera concordar con lo que fueron las arengas del “difunto eterno” para convocar a sus compañeros uniformados aquel aciago día del 4F92. La diáspora militar crece a diario. Se van por los caminos verdes pues para poder salir del país están obligados a solicitar permiso firmado del ministro Padrino López. Totalmente distinto al cuido y atención que se le presta a los generales de todo rango. Desde camionetotas Toyota importadas desde los Emiratos como uno de los premios hasta jugosos emolumentos en moneda dura básicamente Euros. Las listas de “idos”, “desertores” y “fugados va en aumento diario. Desde el interior salen mayormente por la frontera con Colombia pero últimamente viene creciendo el éxodo a través de Brasil donde hay un contingente local que atiende a sus colegas venezolanos. Realmente aquel refrán que decía “el gobierno descansa sobre las bayonetas” se cumple en un aspecto. En otro se descansa en los premio$ muy jugo$o$ a esa fidelidad ante los temores que siempre han suscitado.

¿QUE PASÓ EN MÉXICO?:

Tras aquella demorada salida de Evo Morales de su país hacia México donde fue recibido con simpatía y camaraderismo por el presidente López Obrador y anunciar agradecido que se quedaría a vivir por un tiempo entre sus hermanos aztecas, el propio AMLO fue sorprendido en su buena fe cuando de manera intempestiva Morales salió a La Habana “para hacerse un examen médico”. Sin previo aviso y además sin siquiera guardar las apariencias del chequeo por los doctores cubanos viajó directamente a Buenos Aires donde solicitó asilo político. Su excusa: “desde aquí estoy mas cerca de mi Bolivia y podre ayudar a salir de los golpistas”.

Los rumores no tardaron en salir: ¿sería acaso verdad que habría una deuda por varios “tumbes” de envió de cocaína boliviana a los carteles mexicanos?. ¿Temía por su vida en México y por ello precipitó la salida? ¿Para Cuba no fue fácil ese huésped?. ¿Será fácil para el presidente Alberto Fernández tener esa papa caliente tan cerca y con tantos vínculos de corrupción de Evo con Néstor y Cristina Kirchner y con Chávez y Maduro? En fin, solo el tiempo nos dirá la verdad.



EVO&PDVSA LIGADITOS:

Cuando María Palacios, allegada del exministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, fue detenida hace diez días en el aeropuerto de El Alto transportaba 100.000 dólares sin declarar en un vuelo con destino a Buenos Aires. En la capital argentina se hospeda el expresidente Morales, quien huyó de Bolivia tras el fraude electoral del pasado 20 de octubre. El gobierno de Jeanine Añez denuncia que con ese dinero María Palacios financiaría la actividad política del exmandatario. La versión de la detenida, en cambio, apunta al pago de las actividades del personal de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Argentina. Aquí surgen los interrogantes. ¿Por qué no declaró el dinero? ¿Por qué no transfirió el dinero entre PDVSA Bolivia y PDVSA Argentina? ¿Acaso la estatal venezolana está financiando a Evo Morales? El caso está en los tribunales de Bolivia. Y parece que no será el único. Desde el gobierno interino aseguran que pretenden investigar todas las actividades sospechosas de Evo Morales. Y por supuesto aquí intervienen las relacionadas con Venezuela y el chavismo.

Más Runrunes