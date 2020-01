Muertes misteriosas… más de 200 aves se estrellaron contra una carretera en Gales (video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Más de 200 estorninos muertos fueron encontrados en un camino de Gales el 10 de diciembre

Oficiales del equipo de delincuencia rural de la Policía del Norte de Gales inicialmente informó que las muertes eran un misterio, la mayoría de los estorninos se encontraban en un tramo de 100 metros de la carretera, pero ninguno en los campos circundantes.

Por Daily record

Traducción libre de lapatilla.com

La policía local llamó a la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal del Gobierno para examinar a las aves, y determinaron que tenían traumas internos severos debido a un impacto.

Más tarde, Rob Taylor, gerente del equipo de delincuencia rural, señaló que aun “no se has recibido los exámenes toxicologicos completos, por lo que no se puede confirmar una teoría final. El trauma respalda el caso de que las aves murieron por el impacto contra la carretera”.

Nuevo Indicios

“Es muy probable que la parte trasera de la parvada de aves no lograra levantar vuelo a tiempo y chocando contra el suelo. Gracias a las muchas llamadas y correos electrónicos logramos conocer que se han dado varios casos en todo el mundo”.

Hundreds of starlings have been mysteriously found dead on a road in Anglesey, Wales.

The birds were initially spotted in the sky by a passer-by, who returned around an hour later and found them all dead.

For more on this story, click here ? https://t.co/0hwuauYDlc pic.twitter.com/knjI0R7jh0

— Sky News (@SkyNews) December 12, 2019