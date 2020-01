Robert Alvarado: Sentimiento judicial apureño

Posteado en: Opinión

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia” Paul Auster

Cuando escribo algo de mi llano querido y me pongo como el Poeta del llano Juan Harvey (https://www.youtube.com/watch?v=bwg04-RL2Uo) y me da una pasión con aquella canción Sentimiento Apureño que canta Jesús Moreno “el Rey del pasaje” (https://www.youtube.com/watch?v=tqTVcCKv3lE) y me pongo a escribir algo que me manda del Estado Apure en referente al poder judicial de ese estado. Con el ese flagelo que llaman guisos judiciales.

Vía correo electrónico me llega una denuncia de un señor José Eduardo Duarte Colpa quien es víctima de una estafa y narra la manipularon los tribunales civiles y la fiscalía (Expediente MP-24918- F-2 2017) del Estado Apure. El hecho es que en octubre del 2014, una señora de nombre Belkis Duarte de Montes co-propietaria de una concesionaria en Apure junto a su sobrino Gustavo Duarte le propusieron vender su camioneta y con ese dinero le darían una camioneta marca Toyota, motivo por el cual luego de acceder se le depositó el dinero a Gustavo pero luego de 2 años de no recibir lo acordado, la señora Belkis Duarte decidió mandar a su hermana Iremar Duarte de Gómez y a Gustavo Duarte a mi casa, para devolverme el dinero de la camioneta a través de un cheque por el monto de 30 millones de Bs equivalente a $ 30mil dólares (precio de mercado negro) el cual no tenía fondos. Por ese motivo por el señor José Eduardo Duarte procedió a protestarlo.

Posteriormente a la protesta, el señor José demando a Iremar por cobro de Bolívares por Intimación y se le hizo un embargo preventivo a su casa, demanda que dio con lugar en el año 2018 y ahí es donde comienza la manipulación de la justicia según como lo expresa José Eduardo: La juez 1° de la 1° Instancia en lo Civil del Estado Apure, Auri Torres Larez dictamina hacer una indexación para pagarme mi dinero, a través de una terna de expertos quienes harían una experticia complementaria de fallo, arrojando como resultado el monto de solo dos expertos ya que el tercero, quien era de parte de la demandada, no lo presentaron en el lapso; monto que apeló la demandada solicitando al Tribunal enviar al Banco Central de Venezuela para que calculara el monto de la indexación, porque a su juicio el presentado había sido muy alto (copia de oficio N°0990/15 enviada a su correo),a lo que solicitó a la juez ser el correo especial para llevar toda la documentación al BCV para el posterior cálculo, causando suspicacia el hecho de que meses después la Juez antes mencionada, sin haber recibido respuesta oficial por parte de la entidad bancaria, determina que se haga la indexación con un solo experto; dicho experto complementario Lcda. Mayrene Jazpe, quien es esposa del Secretario de la juez abogado Francisco Ramón Reyes es aceptada por la juez a sabiendas de esta irregularidad, la cual denuncié ante la Inspectoría del Tribunal el 19 de julio del 2019, y también al Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos del estado Apure, el 22 de julio del 2019, de ambas denuncias aún no recibo respuestas.

Es tanto la indignación de este caso como lo expresa José Duarte: Seguidamente la experta procedió a elaborar el cálculo rápidamente en base a la ley vigente, lo que dio como resultado la cantidad irrisoria de BSS 124.020, esto conociendo que en un par de días el BCV publicaría índices inflacionarios, lo que permitió el desembargo de la casa de la Sra. Iremar Duarte de Gómez; a lo que inmediatamente, me entregaron una boleta de notificación donde se hace saber que la demandada había depositado en la cuenta del Tribunal la cantidad calculada por la experta (vale la pena mencionar que fue la primera boleta que me entregaron en dos años, la cual no recibí formalmente), todo esto sucedió cuando mi abogado tuvo un repentino viaje de emergencia para el estado Zulia, por lo que se perdieron los lapsos, lo que me genera ciertas dudas.

Unos de los allegados del poder judicial apureños los demandantes apelaron y fue negada, porque el abogado de José Duarte lleva el caso ante el Juez Superior y este se inhibe y se envía el expediente 16.363 a otros jueces, en este sentido desde julio del 2019 hasta la fecha este no tiene juez asignado, ya que mi expediente evidentemente nadie lo quiere aceptar, para demorar el caso, por lo que actualmente no tiene nueva nomenclatura; por el lado de la fiscalía se denunció a esos ciudadanos y la averiguación quedó en declaraciones en CICPC-Apure, de ahí el expediente lo escondieron y se presumo que están esperando que prescriba el caso y engavetarlo.

Quiero acotar en esta narración los antes mencionados en forma aclaratoria aunque comparten el mismo apellido Duarte los involucrados, no son familia. Es un hecho que puede pasar en cualquier tribunal del país, pero es una realidad cuando los procesos son complejos, lentos y oscuros se multiplican las posibilidades de sobornos, chantajes y otro tipo de presiones e irregularidades a lo largo del juicio. Lo que se escuchan en los pasillos de esos tribunales para tener cualquier sentencia es a través guiso judicial en pocas cosas peores que un Poder Judicial corrupto. Precisamente, de todos los poderes del Estado, es sobre este que pesan los mayores deberes e ideales: independencia, imparcialidad, legalidad, responsabilidad, inamovilidad. Si estos principios están ahí es justamente porque los tribunales de justicia están concebidos como uno de los bastiones de defensa del Estado de Derecho y la última salvaguardia contra la corrupción de las instituciones. Un Poder Judicial corrupto priva a toda la institucionalidad y no es denegar estos hechos el mismo diputado de la Asamblea Nacional Rafael Veloz denunció (https://www.elnacional.com/venezuela/rafael-veloz-denuncio-el-colapso-y-la-corrupcion-del-sistema-judicial/) el colapso y la corrupción del sistema judicial “Más de 70% de los jueces no son de carrera sino que son puestos directamente a dedo y 40% tienen una vinculación o una simpatía con el partido de poder”

Los gritos del silencio es que se escuchan en Apure parecido aquel largometraje reconstruye en esa película la memoria herida de las víctimas del genocidio Camboya, pero hoy se ve algo que canta a viva voz en los pasillos de los tribunales de San Fernando: Sentimiento judicial apureño…

Cualquier información o sugerencia por [email protected] [email protected] [email protected] o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y además pueden leer esta columna en mí página Web: www.robertveraz.galeon.com Ahora mi columna se traduce en Inglés http://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!

@robertveraz