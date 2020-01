“MLB hizo su investigación y no encontraron nada”, respondió José Altuve ante las acusaciones (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares

El venezolano José Altuve fue el foco de noticias este sábado en el FanFest de los Astros de Houston sobre las acusaciones en su contra por usar un dispositivo en el cuerpo y del robo de señas del equipo en la temporada 2017.

lapatilla.com

Altuve concedió unas declaraciones a la prensa sobre el caso de su jonrón contra Aroldis Chapman. “No estaba molesto para ser honesto. Todos sabemos que algunas personas inventaron eso. Son ridículas esas acusaciones en mi contra. Lo mejor que me sucedió fue que MLB realizó su investigación y no encontraron nada”, comentó.

.@JoseAltuve27 on the speculation on social media he was wearing an electronic device: “I wasn’t upset to be honest..We all know some people made that up. The best thing that happened to me was that MLB investigated that & they didn’t find something..U can’t control everything.” pic.twitter.com/dNhBDv2mAL — Mark Berman (@MarkBermanFox26) January 18, 2020

El criollo se pronunció sobre la controversia de su equipo con el robo de señas del 2017 y señaló que aún es “temprano” para decir algo. “Creo que llegará el momento de comentar sobre eso. Es un poco temprano para que yo diga algo al respecto”, expresó.

.@JoseAltuve27 asked about the MLB report on the #Astros sign stealing was player-driven: “I think the time to comment about that will come. It’s a little early for me to say something about it.” pic.twitter.com/0UGK46ZzrY — Mark Berman (@MarkBermanFox26) January 18, 2020

Altuve mencionó las dos opciones que tienen los jugadores cuando son llamados tramposos por alguna razón y cuál piensa tomar tras las acusaciones en su contra. “En mi caso, tengo dos opciones: ponerme a llorar o salir a jugar para ayudar a mi equipo. Ustedes saben cuál tomaré”, sentenció.