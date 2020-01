Bolton: La negociación con Maduro será qué almorzará en el avión para su exilio

El ex Asistente del Presidente de Asuntos de Seguridad Nacional (NSA), John Bolton, respondió a las declaraciones de Nicolás Maduro sobre posibles conversaciones directas con Estados Unidos para “crear un nuevo tipo de relación. Una relación de respeto y diálogo trae una situación de ganar-ganar”.

lapatilla.com

“¿Maduro le dijo al Washington Post que quiere negociaciones con los Estados Unidos?”, cuestionó Bolton

En este sentido, Bolton replicó que “Las únicas negociaciones que deberíamos tener con Maduro son lo que quiere para almorzar en el avión que lo llevará al exilio permanente en Cuba o Rusia. Viva Venezuela libre”.

Maduro tells the Washington Post he wants negotiations with the United States? The only negotiations we should have with Maduro are what he wants for lunch on the plane that will take him to permanent exile in Cuba or Russia. Viva Venezuela libre. @JGuaido

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 19, 2020