Guaidó llegó a Colombia para participar en Cumbre Antiterrorista

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se encuentra en Bogotá, Colombia para participar en la Cumbre Antiterrorista, que comenzará apartir de este lunes 20 de enero.

A través de la red social en Twiiter el periodista de la agencia Associated Press, Josh Goodman, dio a conocer que el líder opositor venezolano Juan Guaidó, ha desafiado la prohibición de viajar del régimen de Nicolás Maduro y se encuentra en Colombia para una reunión con Mike Pompeo. Despues ira de gira por Europa y EEUU. Es la segunda vez que viaja fuera de su pais a pesar de una prohibicion de salida.

La cita de este lunes tiene una alta relevancia en la agenda internacional de Colombia, toda vez que la lucha contra el terrorismo y la crítica situación de Venezuela por cuenta de el régimen de Nicolás Maduro son dos temas claves para el país.

Washington encabeza la presión internacional para la salida de Nicolás Maduro, a quien considera un “dictador”, y apoya los esfuerzos del líder Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente interino, para la celebración de elecciones “libres y transparentes”.

Durante una sesión informativa realizada bajo condición de anonimato, el alto diplomático dijo que en Bogotá, Pompeo se reunirá con el presidente Iván Duque, y aprovechará para “felicitar al pueblo y al gobierno colombiano por recibir a más de 1,63 millones de refugiados venezolanos que huyen de la corrupción, la represión y las políticas desastrosas de Maduro”, en el poder desde 2013.

Más de 4,6 millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años, según la ONU.

