Amiga date cuenta: Qué significa que le gustes pero no te busque

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Iniciar una relación de pareja no es sencillo, pues la atracción no basta y seguramente has conocido historias de “pudo ser pero no fue” por detalles que perdimos de vista ¡basta de ignorar al amor! Te contamos qué significa que le gustes pero no te busque.

Por: Soy Carmín

Imagínalo, un chico encantador lleva días rondándote, a ti te pone nerviosa, lo quieres conocer pero te da miedo que te lastimen nuevamente y pasa el tiempo, él desaparece y hasta años después ambos descubren la oportunidad que perdieron en el amor, ¿no te daría coraje?

Qué significa que le gustes pero no te busque:

Así como tú te intimidas por la persona que te gusta, a los chicos también les pasa, por lo tanto, si le gustas pero no te busca es porque no tiene claro qué sientes tú por él y no quiere dar un paso en falso, es decir, le da miedo acercarse a ti y ser rechazado.

Aclaramos, no se trata de que siempre seas la de la iniciativa y que llegues al grado de que se aprovechen de ti o que te veas rogona, sino de dar la pauta para que entonces sí el chico demuestre su amor por ti.

Olvídate de los mitos de “si es hombre tiene que…” o “las mujeres debemos….”. En el amor hay reglas que hemos inventado a raíz de malas experiencias y por eso aunque todo mundo te diga que así es, cuando lo haces no funciona.

Si alguien que agrada, demuéstralo, será mucho más fácil que él se acerque a ti si sabe que tiene una oportunidad, así podrán encontrar la forma de conocerse que mejor les funcione.

En pocas palabras, ¿qué significa que le gustes y no te busque? Que es un chico inseguro de lo que sientes y que no desea salir lastimado, se acercará si sabe que hay posibilidades, pero no por ello siempre serás tú quien lo busque, no se trata de verte fácil sino honesta y firme.