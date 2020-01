George RR Martin enfada a sus fanáticos con este nuevo anuncio sobre Juego de Tronos

A pocos días de que se diera a conocer que HBO pusiera fecha de estreno a la precuela de la exitosa “Juego de Tronos”, “House of Dragon”, el creador de la saga fantástica, George R.R Martin, decidió aprovechar la ola y dar una nueva noticia.

lapatilla.com | Con información de ABC

El escritor, de 71 años, publicaba en la red social Twitter el anuncio de una nueva publicación relacionada con “Fuego y Sangre”, la precuela de “Canción de Hielo y Fuego” sobre los reyes de la Casa Targaryen en la que se basa la serie que emitirá la plataforma.

El escritor escribió lo siguiente: “Feliz de anunciar que “Fuego y sangre”, en la que se basa “La casa del dragón” se lanzará en tapa blanda el 5 de mayo en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Esta edición de bolsillo incluirá cinco ilustraciones nuevas”.

Tras esto, numerosos seguidores de la saga estallaron, cansados de que el escritor retrase durante años la publicación de la esperada “Vientos de invierno”, la siguiente entrega de la serie Canción de Hielo y Fuego”.

Happy to announce that Fire & Blood, the inspiration behind the upcoming House of the Dragon, will release in paperback on May 5th in the US, Canada, and UK. This paperback edition will include 5 brand new illustrations. Pre-orders begin soon! https://t.co/yluQ0zFfcJ pic.twitter.com/sYq0HwTPjJ

— George RR Martin (@GRRMspeaking) January 13, 2020