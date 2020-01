Gervis Medina: Somos una Sarta de Pendejos

Posteado en: Opinión

Esto lo escribí en el 2009, creo que aún está vigente. Para los venezolanos, la creencia en general es que “Caldera” no servía, después que “Carlos Andrés no sirvió”, “Chávez” se equivocó, y el que se encuentra tampoco sirve ni servirá para nada; estoy comenzando a sospechar que el problema no está en lo borracho que fue “Lusinchi” o en lo gangster que pudo ser “Carlos Andrés”, o en lo criminal del que está; el problema definitivamente somos nosotros como pueblo, porque pertenezco a un país en donde la moneda principal es la viveza.

Pertenezco a un país, donde hacerse rápidamente rico es una virtud, donde los directores y empleados de hospitales se convierten en empresas de suministros de material clínico porque desvalijan todo lo que tiene el hospital; donde es un triunfo conectarse a la señal de cable y electricidad sin pagar un centavo; donde las personas tiran la basura a la calle y luego le reclaman al Estado porque no limpian las alcantarillas y cañadas; donde no existe la cultura a la lectura, donde no se tiene conciencia ni memoria política y que en lo económico se lo dejamos al Estado, mientras nos gastamos nuestros ingresos en carreras de caballos, juegos de pelota, cerveza y whisky del bueno, terminales de lotería y por supuesto la esperanza de ganarnos el Kino.

Pertenezco a un país, donde nuestros diputados trabajan poco y cobran todos los días del año; donde la gente está llena de faltas y disfrutan criticando al máximo a sus gobernantes y políticos; mientras más le digo ladrones a los chavistas y maduristas, mejor me siento como persona a pesar que compro películas y programas de ordenadores piratas, mientras más le digo improperios a la oposición mejor me siento como venezolano a pesar que no le di de comer a un niño desamparado o engordar un presupuesto para meterme unos cobres con el Gobierno.

Ya basta… señores por favor ya basta, nos falta mucho para ser los hombres y mujeres que este país necesita, porque estos defectos, esa sagacidad congénita, esa deshonestidad, esa falta de calidad humana, más que Chávez y su Revolución es lo que nos tiene realmente jodidos, lamentablemente no tengo garantía de quién lo vaya a hacer mejor que él, porque en vez de tomar nuestros destinos en nuestra manos, como unos verdaderos pendejos estamos esperando a que alguien nos señale el camino a seguir.

Mientras, seguiremos condenados e igualmente estancados, es que sino cambias tu forma de pensar, estés donde estés, viviremos siempre jodidos; porque es muy sabroso ser venezolano y vivir a la venezolana, pero cuando esa venezolanidad empieza a hacerle daño a nuestras posibilidades de desarrollo como “Nación” ahí la cosa cambia. ¡Le damos al débil o desvalido por lástima! Porque nos sentimos igualmente de pequeños que ellos. Tenemos que reflejarnos en los triunfos de otros, porque los nuestros son muy escasos. Admiramos e imitamos la mediocridad mediante las bajezas de los programas de televisión, películas de sexo, violencia y noticieros; atrapados en la industria de la disculpa, inmediatez y estupidez; somos un pueblo de malas copias que no creamos nada original.

Fijémonos como vendemos Petróleo e importamos toda lo necesario que de él se saca para vivir, pero ¡Viva! ¡Viva la Soberanía! ¡Hombres y jodidos todos pero muy soberanos nosotros! y francamente después de todo he pensado en buscar al responsable de todo esto, no para castigarlo sino para exigirle que mejore su comportamiento y estoy muy seguro que lo voy a conseguir, cuando me vea en el espejo y ahí estará, no necesito buscarlo en otro lado le voy a exigir y suplicar que dejemos de ser una Sarta de Pendejos…

Gervis Medina

Escritor venezolano

@gervisdmedina