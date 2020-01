¿Habrá reunión con Guaidó? Donald Trump anuncia su salida a Davos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante la noche de este lunes su partida rumbo a Davos, Suiza para reunirse con líderes mundiales y empresariales con motivo de la celebración del Foro Económico Mundial que se realiza en dicha ciudad.

lapatilla.com

“¡Dirigiéndonos a Davos, Suiza, para reunirnos con líderes mundiales y empresariales y llevar una buena política y cientos de miles de millones de dólares adicionales a los Estados Unidos de América! ¡Ahora somos NÚMERO UNO en el Universo, por LEJOS!”, dijo el mandatario a través de su cuenta en Twitter.

El Foro también confirmó este lunes la presencia del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, pudiendo ser esta una oportunidad para que ambos mandatarios coincidan por primera vez desde que se juramentara el 23 de enero del año pasado.

Heading to Davos, Switzerland, to meet with World and Business Leaders and bring Good Policy and additional Hundreds of Billions of Dollars back to the United States of America! We are now NUMBER ONE in the Universe, by FAR!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2020