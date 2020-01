La Fuerza Espacial de EEUU presentó su uniforme de camuflaje y los MEMES no perdonaron

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La Fuerza Espacial de EEUU, creada oficialmente por el presidente Donald Trump el pasado diciembre, presentó su uniforme en una foto publicada en su cuenta de Twitter. Su diseño ha provocado un alud de reacciones en las redes, ya que está confeccionado con el estampado de camuflaje para bosque, con insignias especiales en el brazo y el pecho. Así lo reseñó RT en su portal web.

Los usuarios quedaron perplejos por la decisión y se preguntaron si los creadores del uniforme realmente vieron el espacio alguna vez, además de salir con sus propias propuestas:

Make this the Space Force camo, you cowards. pic.twitter.com/xyfRUPiqul — Rori! (@RoriComics) January 18, 2020

the new space force camo we wish we had pic.twitter.com/O91ZuN6kYb — Saint Brian The Godless (@AWorldOutOfMind) January 18, 2020

“Perfecto para esconderse en esa jungla espacial”, bromeó un comentarista. “¿Cuántos árboles esperan encontrar en el espacio?”, tuiteó otro.

Además, el diseño del uniforme llamó la atención de los aficionados a ‘La Guerra de las Galaxias’, que se burlaron diciendo que el presidente Trump se prepara para una batalla contra los ewoks, las peludas criaturas que habitan Endor, una luna ficticia cubierta por densos bosques y que aparece en el Episodio VI de la saga.

“Primeras imágenes de la primera operación realizada por la Fuerza Espacial de EE.UU.”:

BREAKING: First images emerge from the first operation carried out by the US Space Force. pic.twitter.com/BvVxtqItaC — Santiago Mayer (@santiagomayer_) January 18, 2020

“Yo cuando vi los nuevos uniformes de la Fuerza Espacial”:

Me when I saw the new Space Force uniforms #Endor pic.twitter.com/RqjxccXRfo — ?????? ??????? (@CCryptidd) January 18, 2020

“La gente se está burlando de los nuevos uniformes de camuflaje de la Fuerza Espacial del Pentágono como si la Batalla de Endor nunca hubiera sucedido”:

People are mocking the Pentagon's new camo Space Force uniforms as if the Battle of Endor never happened pic.twitter.com/jqtCVtJdvu — Guy (@flimflamma) January 18, 2020

Más tarde, la Fuerza Espacial publicó en Twitter una justificación del diseño, explicando que han utilizado “los actuales uniformes del Ejército/Fuerza Aérea, ahorrando los costos de diseñar/producir uno nuevo“.