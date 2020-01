Pompeo se reunirá con líderes del gobierno colombiano para aumentar la lucha contra el terrorismo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ya se encuentra en Bogotá, Colombia, para reunirse con líderes del gobierno colombiano “para subrayar el compromiso de los Estados Unidos con los esfuerzos regionales y mundiales contra el terrorismo”, según publicó en un tuit el funcionario norteamericano.

lapatilla.com

“Encantado de regresar a Bogotá. Esperamos reuniones con los líderes del gobierno colombiano para subrayar el compromiso de los Estados Unidos con los esfuerzos regionales y mundiales contra el terrorismo, así como la cooperación antinarcóticos con Colombia”, reseña el tuit del funcionario estadounidense.

Pleased to return to Bogota. Looking forward to meetings with Colombian government leaders to underscore U.S. commitment to regional and global counterterrorism efforts, as well as counternarcotics cooperation with #Colombia. pic.twitter.com/APdPIwa99V

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 20, 2020