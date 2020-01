Pompeo sobre Guaidó: Sus esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela son una inspiración

El Secretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo, destacó este lunes los esfuerzos que hace el presidente (E) de Venezuela por restaurar la democracia en el país son una inspiración.

Pompeo compartió unas palabras en su cuenta de Twitter dirigidas a Guaidó tras la reunión Ministerial de Contraterrorismo en Colombia.

“Estoy honrado por reunirme con el presidente encargado Juan Guaidó en la tercera reunión Ministerial de Contraterrorismo. Sus inalcansables esfuerzos para restaurar la democracia a Venezuela son una inspiración. Estamos orgullosos de apoyarlo a él al pueblo de Venezuela mientras luchan por un futuro brillante”, escribió.

Honored to meet Interim President @JGuaido at the 3rd Counterterrorism Ministerial. His tireless efforts to restore democracy to #Venezuela are an inspiration. We are proud to support him and the people of Venezuela as they strive for a brighter future. pic.twitter.com/1vD4qq5KS7

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 20, 2020