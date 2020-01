Un elefante se coló en un hotel de cinco estrellas en Sri Lanka (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un elefante se coló en un hotel de cinco estrellas en Sri Lanka, un país en Asia del Sur, según se aprecia en un video publicado este domingo en Twitter.

Por: Actualidad Rt

En la grabación, que ya ha sido reproducida más de 5 millones de veces, se observa cómo el enorme animal se pasea por el interior del lujoso edificio. En un momento dado tira una lámpara con su trompa, aunque no llega a ocasionar daños mayores en las instalaciones.

“Me desperté con un mensaje de texto de mi madre, sobre cómo un elefante salvaje entró en un hotel de Sri Lanka y deambuló gentilmente mientras hurgaba cosas con su trompa”, explica la usuaria que difundió las imágenes, de las que no está claro cuándo ni dónde exactamente fueron tomadas.

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30

— Upuli ?? (@upidaisy) January 19, 2020