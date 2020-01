Delsa Solórzano es designada como vicepresidente del comité de DDHH de la Unión Interparlamentaria

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, fue elegida como vicepresidente del comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria.

“Felicitaciones a Nassirou Bako Arifari, de Benin, y Delsa Solórzano, de Venezuela, que han sido elegidos respectivamente como presidente y vicepresidente del comité de la UIP sobre DD HH de los parlamentarios para 2020“, reveló la UIP a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Asimismo, el organismo indicó que como presidente de la comisión se designó al africano Nassirou Bako, representante de Benin.

Congratulations to Nassirou Bako Arifari @bako_arifari MP from #Benin and Delsa Solórzano @delsasolorzano MP

from #Venezuela who have been elected respectively 2020 President and Vice-President of the IPU Committee on the #HumanRights of Parliamentarians! pic.twitter.com/ZxwUXwaa20

— IPUparliament (@IPUparliament) January 21, 2020