Neutralizar el terrorismo: El objetivo de Donald Trump que pone a temblar a medio oriente… y sus aliados

Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos, aseguró desde la cumbre sobre el terrorismo en Colombia, que el principal objetivo del presidente Donald Trump es neutralizar el terrorismo en el mundo. Asimismo, agregó que la Washington está listo para asociarse con los países de todas las formas posibles.

lapatilla.com

.@SecPompeo at the third Counterterrorism Ministerial: Neutralizing terrorists is one of President @realDonaldTrump's top national security priorities. The United States is ready to partner with countries in every way possible. pic.twitter.com/x7qk2kDdzj

— Department of State (@StateDept) January 21, 2020