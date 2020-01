Pamela Anderson se casó por quinta vez ¡EN SECRETO! con un ex novio

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Siete meses después de su escandalosa separación del futbolista francés Adil Rami, Pamela Anderson encontró el amor en el magnate de Hollywood Jon Peters, a quien conoció en la mansión Playboy y con quien mantuvo un romance hace nada más y nada menos que 30 años. Tras un vínculo en el más absoluto de los secretos y sin los flashes de los paparazzi, Anderson, de 52 años, y Peters, de 74, contrajeron matrimonio en Malibú, California.

Por Infobae

“Son el uno del para otro. Un gran romance al estilo Hollywood”, dijo una fuente conectada a la pareja a Page Six. Y agregó que “Jon siempre estuvo allí para Pamela. Él la protegió a ella y a sus [dos] niños cuando los tiempos eran difíciles o aterradores”.

Tras la ceremonia, Pamela declaró públicamente el amor que siente por su flamante marido: “Su vida solía asustarme. Tanto para una chica como yo. Ahora que he visto más de la vida y me doy cuenta… ha estado ahí todo el tiempo. Nunca me falló. Estoy lista ahora y él también lo está. Nos entendemos y nos respetamos. Nos amamos sin condiciones. Soy una mujer afortunada. Esto prueba que Dios tiene un plan”.

Peters -conocido por producir películas como Flashdance, Batman y A Star is Born- ya le pidió matrimonio a la estrella de Baywatch en los años 80, pero ella le dijo que no. De acuerdo a The Hollywood Reporter, durante todo este tiempo, el productor ha estado enamorado de la actriz, según él mismo ha reconocido ante los medios.

“Tenía 19 años. Sabía que sería una gran estrella. Terminamos viviendo juntos. Por supuesto, Hefner la amaba y era consciente de su belleza. Pamela era una chica que sin maquillaje era hermosa. Nunca ha fomentado todo su potencial como artista. Todavía tiene que brillar realmente. Hay mucho más de ella de lo que parece, si no no la amaría tanto. Hay chicas hermosas en todas partes. Podría elegir, pero durante 35 años solo he querido a Pamela. Ella me vuelve salvaje, en el buen sentido. Me inspira. La protejo y la trato como merece ser tratada”, declaró Peters al sitio The Hollywood Reporter.

Esta boda es la quinta para los dos. Pamela Anderson ya estuvo casada con el rockero Tommy Lee, Kid Rock y Rick Salomon -al que dio el ‘sí, quiero’ en dos ocasiones-. Por su parte, Peters se casó con Henrietta Zampitella, Lesley Ann Warren y Christine Gorsyth. También tuvo un romance con Barbra Streisand a finales de 1970 y principios de 1980.

