Pompeo insta a la comunidad internacional a seguir trabajando por la paz de Venezuela

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, instó este martes a la comunidad internacional a seguir trabajando por la paz de Venezuela, luego de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a 15 aviones de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Por lapatilla.com

“La comunidad internacional debe continuar trabajando juntos para restaurar la paz y la prosperidad del pueblo venezolano”, dijo Pompeo a través de la red social Twitter.

En su mensaje también destacó que el gobierno estadounidense continúa sus esfuerzos proactivos “para apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela. Hoy los Estados Unidos identificaron 15 aviones PDVSA como propiedad bloqueada”.

We continue our proactive efforts to support a peaceful, democratic transition in #Venezuela. Today the U.S. identified 15 PDVSA aircraft as blocked property. The international community must continue to work together to restore peace and prosperity to the Venezuelan people.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 21, 2020