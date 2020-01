La banda de K-Pop BTS viene a Orlando

La popular banda de chicos ” BTS ” traerá su “Map of the Soul Tour” a Florida Central esta primavera.

Por Clickorlando

Después de meses de especulación, la banda de siete hombres anunció la gira mundial este miércoles.

El nuevo álbum de la banda “Map of the Soul: 7” está programado para ser lanzado el 21 de febrero, y la banda utilizará la gira como una oportunidad para interpretar canciones del nuevo disco a su base de seguidores, conocida como ARMY.

JUST ANNOUNCED: @bts_bighit is coming to Camping World Stadium on May 14 on their #MapofTheSoulTour! #ARMY MEMBER PRESALE and General Verified Fan registration is now open until Sunday, Feb 2 at 10pm ET. Get more info at https://t.co/3K27fOwW3s for registration. #BTS #????? pic.twitter.com/GEWGmfVuMw

— CampingWorldStadium (@CWStadium) January 22, 2020