Mujer robada a punta de pistola cerca del hotel en el distrito turístico de Orlando

Una mujer fue arrojada al suelo y retenida a punta de pistola afuera de un hotel el sábado en el distrito turístico de Orlando y robada, según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

Por Clickorlando

La víctima y su esposo, ambos de 70 años, entraban a la entrada del Courtyard Marriott en la corte austríaca cerca del parque Orlando ICON el sábado a las 8:41 pm cuando un hombre desconocido corrió detrás de la mujer y sacó su bolso de Michael Kors golpeándola y lazándola al suelo, según el informe.

El video de vigilancia del incidente muestra al hombre con una sudadera con capucha negra, pantalones negros, posiblemente con una camisa azul brillante o ropa interior, apuntando con una pistola a la mujer en el suelo mientras tira de su bolso.

ARMED ROBBERY: On 1/18 at 8:45 PM, this couple in their late 70s were returning to their I-Drive hotel when this person snatched the woman's purse while pointing a gun at her. The suspect fled as a passenger in a tan/gray crossover SUV. If you have any info, call @CrimelineFL. pic.twitter.com/98fA9gnTpy

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 22, 2020