¿Comenzó a pasar factura? Las cínicas exigencias de Thomas Markle a su hija Meghan

El padre de Meghan Markle parece estar sacando provecho de la polémica generada por su hija y su yerno, el príncipe Harry. Ahora, el señor Thomas Markle ha comenzado a formar parte de un documental para el canal británico Channel 5, el cual tendrá por nombre: “Thomas Markle: Mi historia”.

El señor Markle, al parecer to acató las peticiones de su hija de no hablar más con la prensa y todo esto se generó cuando el padre de la duquesa vendió sus fotos a un portal británico. El alegato de Thomas es que la familia real “le debe”.

“Me voy a defender y me pagarán por ello. No me importa lo que piensen, en este momento ellos me deben. La familia real me debe. Harry me debe, Meghan me debe. Tengo que ser recompensado por todo lo que he pasado”, declaró.

Con información de Infobae

El ex iluminador que ahora se encuentra jubilado y viviendo en México, aseguró que su hija le prometió que ella se haría cargo de él cuando llegara a una edad avanzada.

“Mi hija me dijo que cuando llegara a mis años mayores, ella cuidaría de mi. Ya estoy en mis años mayores, es hora de cuidar a papi”, explicó Markle.

En el mismo documental, el hombre que se encuentra jubilado admitió que aún sigue teniendo ingresos de las fotos de “paparazzi” para las que en realidad posó, a pesar de saber que aquellas mismas hirieron a su hija.

Aunque también confesó que esas fotografías no las había planeado para hacer dinero, sino para reparar su imagen, ya que los periódicos querían burlarse de él y su imagen.

“Había estado pasando por esto durante meses. Todos los periódicos parecían querer hacerme ver como un vago tonto y gordo. Compré un nuevo inodoro y se convirtió en noticia en todo el mundo. Me hicieron ver como una broma: este era mi trono”, dijo.

Fue entonces cuando la oferta de un paparazzi le sonó tentadora: a partir de unas fotos para las que él tenía que posar, podría cambiar la opinión del público y hacerlo ver más respetable.

“Me contactó un hombre que me habló y dijo ‘puedo cambiar tu imagen’. Me dijo que ‘el problema es que todas estas fotos tuyas son terribles, pero yo puedo hacerte ver respetable’ me explicó. Dijo que saldríamos y tomaríamos algunas fotografías mías como si estuviera poniéndome en forma para la boda. La idea era que todos estos serían retratos discretos, nadie sabría que se posaron ni nada. Sería solo yo haciendo mi rutina todos los días”, agregó.

Dentro de las imágenes se puede apreciar a Markle leyendo un libro de los paisajes de Inglaterra, haciendo ejercicio, midiéndose un traje para la boda de su hija y dentro de un café internet viendo las fotos de compromiso de Harry y Meghan.