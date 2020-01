El mejor jugador de bolas criollas está en… ¡Inglaterra! El tiro imposible que dejó a todos impresionados (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El nombre del jugador británico Nick Brett está recorriendo el mundo después de que se viralizara un tiro que protagonizó en el World Indoor Bowls Championship, un campeonato mundial británico, con características similares a las “bochas”.

Durante el séptimo juego del primer set, Brett desplegó todas sus habilidades con un lanzamiento que parecía prácticamente imposible. Su compañero de equipo, Greg Harlow, se lo advirtió y le informó cómo estaba el panorama desde la zona donde se encontraba el objetivo.

“Tienes aproximadamente 15 centímetros entre los dos cuencos, así que sólo tienes ese espacio”, le dijo ante la atenta mirada de todos los fanáticos.

Fueron segundos de concentración los que se tomó el lanzador de 45 años antes de realizar su movimiento, el cual fue seguido de cerca por las cámaras.

Vestido con un conjunto blanco y verde, el oriundo de Peterborough pisó la zona amarilla, dio un paso adelante y dejó correr la bocha verde por la pista, la cual empezó a abrirse con un efecto espectacular.

A medida que la bola se iba acercando al destino comenzaron los murmullos. “¡Eso es ridículo!”, exclamó uno de los comentaristas al ver como el esférico verde se hacía paso entre los rojos para tocar al objetivo. Los aplausos inundaron el recinto ante un jugador que sólo festejó cuando la bocha salió de su mano.

El punto sin embargo no iba a acabar ahí. Era el turno de Alex Marshall, que estaba obligado a romper el juego de su rival y así lo hizo con un tiro recto, logrando sacar dos bolas verdes de la zona.

Pero Nick Brett iba a volver a sorprender, y frustrar el intento de Marshall por sacar de juego las referencias verdes, con un nuevo tiro curvado que terminó al lado del que había hecho con anterioridad. Finalmente, el juego terminó 7-4 a favor de la dupla Brett-Harlow, quienes terminaron ganando el partido con un marcador de 10-6, 6-8 y 2-1 a los escoceses Foster-Marshall.

