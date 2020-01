Extraditan a EEUU al ex futbolista colombiano Jhon Viáfara acusado de narcotráfico

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Finalmente ha llegado el día en que el ex futbolista colombiano Jhon Viáfara será extraditado a Estados Unidos. El ex campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas (2004) e integrante de la selección colombiana había sido detenido en marzo de 2019 por coordinar rutas de tráfico de droga hacia territorio norteamericano para el famoso Clan del Golfo y ahora deberá responder por estos delitos.

Por infobae.com

El propio ex jugador, quien tuvo un paso por el fútbol europeo (Portsmouth, Real Sociedad y Southampton), había solicitado en agosto pasado que le conceda la extradición simplificada a EEUU y ahora afrontará ante una Corte del Distrito Este de Texas dos cargos por fabricación y distribución de cocaína para la banda criminal más grande de su país. Su pedido fue avalado en septiembre por la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno colombiano firmó en octubre.

Las investigaciones de la DEA afirmaban que Viáfara era parte de una red que enviaba droga desde Sudamérica hacia Centroamérica para luego llevarla hasta los Estados Unidos, donde era comercializada.

Según informó el diario El Tiempo, está previsto que a lo largo de la mañana de este jueves se completen los documentos necesarios para que Viáfara sea llevado a Estados Unidos en un avión privado de las autoridades norteamericanas.

“Lo que me preocupa es la verdad, cuando salga. Voy a salir rápido, porque cuando tienes tu pecado vas con miedo. Voy tranquilo. Nadie puede decir o acusarme de algo que no he hecho. Si fuera narcotraficante me iría preocupado. Ahora solo me preocupa el bienestar de mis hijos. Si no trabajo, ellos no comen. Un narcotraficante tendría grandes riquezas, yo no… Desconozco la justicia norteamericana. Voy a ver de qué se me acusa, qué pruebas tienen”, dijo el ex futbolista de 40 años este jueves al canal Win Sports +.

Viáfara, que se retiró del fútbol profesional en 2015, había sido capturado con un cargamento de más de 2.500 kilogramos de cocaína, valorados en 28 millones de dólares, que iba a ser traficada a través de lanchas Go Fast y aviones hacía el exterior.