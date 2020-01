La reina Isabel II canceló su agenda y enfermó tras el abandono del príncipe Harry

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Reina Isabel se enfrentó a los problemas que trajo consigo el deseo de su nieto favorito de casarse con una actriz estadounidense, Meghan Markle.

Por Giselle Acevedo | Soy Carmín

Lo que no sabía la Reina Isabel entonces es que aquel mal clima anticiparía lo que ocurrió después: que los duques de Sussex (ahora ya no ostentarán este título) se alejarían de sus funciones reales.

Según Vanity Fair canceló algunos de sus eventos oficiales por una “leve gripe”, según le contó el palacio de Buckingham a la periodista Rebecca English.

#TheQueen has pulled out of her annual visit to the Sandringham Women's Institute meeting today. Buckingham Palace tell me she is suffering from a 'slight cold'.

— Rebecca English (@RE_DailyMail) January 23, 2020