LAS FOTOS: Guaidó se reunió con el canciller de Austria, Sebastian Kurz

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sotuvo encuentro con el canciller de Austria, Sebastian Kurz, para coordinar y tomar las acciones necesarias para lograr una solución a la crisis venezolana.

Por lapatilla.com

“Venezuela cuenta con el pueblo austriaco. Nuestro total agradecimiento por el apoyo”.

El líder venezolano llegó a Davos en el marco de su gira europea que, tras pasar por Londres y Bruselas le llevará a España, donde confirmó que estará el sábado, y probablemente a París.

Thank you, @jguaido, for an inspiring meeting and a first-hand account of recent developments in #Venezuela. You can count on Austria’s support in your fight for free and fair presidential elections to restore #democracy. pic.twitter.com/dFnQWhxGFA

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 24, 2020