Pompeo agradeció a DeSantis por su pasión y dedicación a restaurar la democracia en Venezuela

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, agradeció este viernes al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por su pasión y dedicación a restaurar la democracia en Venezuela.

lapatilla.com

Pompeo compartió en su cuenta de Twitter un video de su gira por Florida, donde conversó con las autoridades gubernamentales y miembros de la diáspora venezolana por apoyar a que el país vuelva a su libertad.

I had a great stop in #Florida. Thank you to Florida Governor @GovRonDeSantis and members of the Venezuelan diaspora for your continued passion and dedication to restoring democracy to #Venezuela. pic.twitter.com/b0pBqsTpnh

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 24, 2020