¿Por fin una FOTO? Autoridades de EEUU publicaron supuestas imágenes de Pie Grande

El Departamento de Transporte del Estado de Washington (EE.UU.) publicó este jueves, en su cuenta de Twitter, imágenes capturadas por una de sus numerosas cámaras de tráfico y en las que se mostraría la legendaria criatura ‘Pie Grande’, el supuesto eslabón perdido entre los humanos y sus antepasados (humanoides o simios).

Por: RT

Las fotos muestran un paisaje nevado con el supuesto gigante -conocido en la mitología y el folclor norteamericano como Sasquatch- caminando cerca de un árbol.

Sasquatch spotted!!! I'm not superstitious… just a little stitious. Have you noticed something strange on our Sherman Pass/SR 20 webcam before? If you look closely by the tree on the left there looks to be something… might be Sasquatch… We will leave that up to you! pic.twitter.com/RaDGqQdEUF

— WSDOT East (@WSDOT_East) January 22, 2020