Encontraron muerto a un futbolista inglés a la salida de un pub tras un confuso episodio

Cuando la Policía acudió a un llamado por “dos disturbios a gran escala” en el centro comercial de Retford no esperaba encontrarse con esta imagen: los paramédicos estaban abocados a salvar la vida de Jordan Sinnott, un futbolista del ascenso inglés. El mediocampista estaba inconsciente en el Market Place de la ciudad con el cráneo fracturado. Horas más tarde, murió en el hospital de la zona víctima de las lesiones que sufrió.

Por: Infobae

“Se inicia la investigación por asesinato luego de la muerte en el centro”, comunicó la Policía del condado de Nottinghamshire –ubicado a unas dos horas de Londres– con un detallado informe en el que relatan los eventos ocurridos en esa jornada. Sinnott se desempeñaba actualmente en el Matlock Town FC, de la séptima división del fútbol inglés pero su pase pertenecía a al Alfreton Town, que milita en la sexta categoría.

El hecho se conoció cuando los oficiales respondieron a un llamado en el que se informaba de un problema con un grupo de hasta ocho hombres y mujeres en el estacionamiento del pub Dominie Cross alrededor de las 11.30 de la noche del viernes 24 de enero. Los policías tuvieron que ayudar “posteriormente” al equipo de la ambulancia que “encontró” a Sinnott en estado de inconsciencia.

A raíz de este confuso suceso –en el que un hombre de 27 años terminó con una fractura en la nariz y otro de 44 años tuvo una fractura en la mandíbula–, las fuerzas de seguridad arrestaron a una persona de 27 años y los oficiales decidieron iniciar “una investigación de asesinato luego de la muerte del Sr. Sinnott”, según explicaron en el informe.

“El enfoque de nuestro equipo de investigación seguirá siendo identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia y, si bien hemos realizado un arresto, estamos apelando a cualquiera que haya estado en el centro de la ciudad de Retford anoche. Este incidente ocurrió en un momento muy concurrido y creemos que todavía hay una serie de testigos que aún no se han presentado y que pueden tener información vital sobre cómo un joven llegó a perder su vida de manera tan trágica”, advirtió la detective Justine Wilson, a cargo de la investigación.

Por lo pronto, se suspendieron los partidos que debían jugar tanto el Alfreton Town como el Matlock Town, teniendo en cuenta que los jugadores de su equipo actual se enteraron de la triste noticia a horas de enfrentar al Mickleover Sports y tomaron la determinación de posponer el duelo. “No eras sólo un futbolista, eras nuestro amigo y hermano. Nos diste recuerdos increíbles y anotaste el primer hat-trick de tu carrera en tu último juego para el club. Descansa tranquilo Jordan, te amamos, echamos de menos y nunca te olvidaremos”, subió el perfil oficial de la entidad.

El mediocampista había iniciado su trayectoria futbolística en el 2013 con la camiseta del Huddersfield Town en el Championship, la segunda categoría inglesa, y había debutado como profesional frente al Leicester por la FA Cup. Luego inició un camino por diversas categorías del ascenso de ese país: jugó para Altrincham, Bury, Halifax Town, Chesterfield y los ya mencionados Alfreton y Matlock.

This is how we will remember you Jordan, scoring a brilliant goal with that smile on your face and all the lads gathering around you to celebrate. #RestInPeaceJordanSinnott pic.twitter.com/vfwr5zIrYz

— Matlock Town FC (@Matlock_TownFC) January 25, 2020