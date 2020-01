FOTOS: Así es por dentro el mercado donde se habría originado el coronavirus

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En las redes sociales aparecieron fotos del mercado de mariscos Huanan, en la ciudad china de Wuhan, antes de que se clausurado por las autoridades el 1 de enero, bajo la sospecha de ser la fuente de origen del nuevo coronavirus. El mercado es famoso entre los locales por la venta de una amplia variedad especies de animales, que van desde insectos hasta cachorros del lobo y especies cuya venta es ilegal.

Por actualidad.rt.com

#WuhanCoronavirus, a deadly new SARS-like virus, has spread around China and to other countries. Without proper sanitation&surveillance, a sea market in Wuhan‘s suspected to be the pneumonia outbreak. B4 being suspended, it had been selling live cats, dogs, snakes&marmots #China pic.twitter.com/Ddsvk0jXUy — kassiehy??? (@thieiskassie) January 22, 2020

Según las autoridades, las ventas ilegales suceden en medio de pésimas condiciones de salubridad: pisos y paredes llenos de tierra y salpicadas de sangre.

This virus started in Wuhan China. The problem with China is no regulations. This is part of what the Trump admin wants 0 regulations. This was started in a street meat market. Where the blood of the animals just drains in the street. Think about what regulations prevent. pic.twitter.com/SFbReollPB — Walter Zapata (@WalterBuff736) January 24, 2020

En Huanan se podía encontrar carne de alrededor de 112 diferentes especies animales como civetas (un mamífero carnívoro que habita la India y el sur de China), zorros, salamandras, pavos reales, ratas, cachorros de lobo, cocodrilos y puercoespines, entre otros.

Las imágenes muestran gran variedad de comercios ilegales de animales, incluidos puercoespines y koalas encerrados en pequeñas jaulas.

Vendor pasar makanan dan media China melaporkan, Pasar Makanan Laut Huanan menjual berbagai jenis makanan unik. Mulai dari anak serigala, rubah hidup, buaya, salamander raksasa, ular, tikus, burung merak, landak, daging unta hingga musang. pic.twitter.com/DPHXv8PajK — Gendhis Lova (@GendhisLova) January 24, 2020

El último balance de víctimas por el coronavirus fue confirmado este domingo por autoridades chinas: los muertos ascienden a 56, mientras que el número de infectados supera los 2.000 a nivel nacional.