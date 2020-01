La reacción de Donald Trump tras conocer la muerte de Kobe Bryant

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo 26 de enero su pesar tras conocer la noticia del fallecimiento de la estrella de la NBA Kobe Bryant.

lapatilla.com

“Los informes indican que el gran jugador de baloncesto Kobe Bryant y otras tres personas murieron en un accidente de helicóptero en California. ¡Esa es una noticia terrible!”, dijo el mandatario estadounidense a través de su cuenta en Twitter.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020