Miles de fanáticos se concentraron en el Staples Center para homenajear al “Mamba Negra” (Fotos)

Posteado en: Actualidad, Deportes

En el mismo espacio donde se celebran los Gramys este 26 de enero los fanáticos y seguidores del el Mamba Negra se reunieron para hacerle homenaje a su ídolo.

lapatilla.com

La leyenda de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, murió en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, el domingo 26 de enero por la mañana, junto con otras cuatro personas.

Kobe tenía 41 años. Cientos de fanáticos de los Lakers se reunieron fuera de la casa de los Lakers, el Staples Center en el centro de Los Ángeles tras la trágica noticia de Bryant. Y los fanáticos han erigido un monumento improvisado en el cercano complejo de Los Ángeles en vivo.

#26Ene “Kobe, Kobe, Kobe”, corean los fanáticos en los alrededores del Staples Center, en Los Angeles, tras la noticia del fallecimiento de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant. pic.twitter.com/Lc5KufPx5T – @BDawsonWrites — Reporte Ya (@ReporteYa) January 26, 2020

The Grammys are taking place at Staples Center tonight, so Chick Hern Ct is blocked off. People are gathered around a bouquet a fan dropped off earlier this afternoon. Pictures and flowers are being placed around it pic.twitter.com/CEK5jAxxQv — L.A. Times Sports (@latimessports) January 26, 2020

A Kobe Bryant graphic now being shown here pic.twitter.com/LEQ2ZDj4hQ — L.A. Times Sports (@latimessports) January 26, 2020

Lakers fan Lawrence Totimeh has hooked up his portable speaker to play old Kobe Bryant interviews here at LA Live. One of the few background noise at this somber scene pic.twitter.com/Y9aoCHbHny — L.A. Times Sports (@latimessports) January 26, 2020

More and more people streaming onto the plaza now. Some are in tuxedos and gowns for the Grammys. Others are wearing Kobe jerseys and Lakers caps. There are hundreds out here now pic.twitter.com/ujs19QgT3x — L.A. Times Sports (@latimessports) January 26, 2020

Los dolientes se abrazan cerca de una imagen de Kobe Bryant que se muestra en una pantalla grande fuera del Staples Center después de que la estrella de baloncesto retirada de Los Angeles Lakers muriera en un accidente de helicóptero, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 26 de enero de 2020. REUTERS / Monica Almeida