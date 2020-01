Primer Ministro de Canadá confirmó que recibirá a Guaidó este #27Ene

El primer ministro, Justin Trudeau, anunció el 26 de enero que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitará Canadá el 27 de enero.

Por: pm.gc

Los dos líderes discutirán la importancia de la democracia y la necesidad de respetar la Constitución venezolana. Canadá ha prometido su firme apoyo al presidente interino, Juan Guaidó, de Venezuela, y ha pedido una transición pacífica liderada por Venezuela hacia elecciones libres y justas lo antes posible.

Durante la visita, el presidente interino Guaidó también se reunirá con François-Philippe Champagne, ministro de Asuntos Exteriores, y Karina Gould, ministra de Desarrollo Internacional.

