Similar al de Star Trek: Trump revela el nuevo logo de la Fuerza Espacial de EEUU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras consultas con “grandes líderes militares” y diseñadores, Donald Trump presentó este viernes el nuevo logotipo de la Fuerza Espacial de EE.UU. Su parecido con el de la serie Star Trek no se le escapó a nadie: las redes estallaron con burlas y comparaciones con el símbolo de la ficticia Federación Unida de Planetas.

Por: RT

Muchos sugirieron que el presidente de EE.UU. ya puede irse preparando para una demanda de la productora Paramount Pictures. “Comandante, tenemos problemas con los derechos de autor”, bromeó un usuario de Twitter. “Star Trek lo va a demandar”, advirtió el cómico Tommy Campbell.

Por su parte, el analista conservador John Noonan señaló que el nuevo símbolo de la Fuerza Espacial del país es una versión modificada del logotipo del Comando Espacial de la Fuerza Aérea, existente hasta este año.

For those excitedly tweeting that Trump stole the Star Trek logo!!!!, the patch on the left was the existing Air Force Command logo.

The same one I wore as a Lieutenant in 2005. pic.twitter.com/mYb60YioBP

— John Noonan (@noonanjo) January 24, 2020