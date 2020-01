“Te amo”: Shaquille O’Neal dedica conmovedor mensaje a su amigo Kobe Bryant y su sobrina Gigi (FOTOS)

Shaquille O’Neal ha reaccionado este domingo a través de la red social Twitter para expresar su profundo dolor tras conocer la muerte de su amigo Kobe Bryant y su sobrina Gigi.

lapatilla.com

El deportista, quien formó junto a “Black Mamba” una de las duplas más importantes de la historia deportiva conocida durante décadas, manifestó que se encuentra destrozado y ofreció sus condolencias a sus familiares.

O’Neal fue campeón junto Bryant en tres oportunidades.

“No hay palabras para expresar el dolor que estoy atravesando con esta tragedia de perder a mi sobrino Gigi y mi hermano @kobebryantTe amo y te extrañaremos. Mis condolencias para la familia Bryant y las familias de los otros pasajeros a bordo. Estoy enfermo ahora mismo”, dijo.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1

— SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020