Trudeau elogió a Guaidó por el liderazgo en su lucha por la democracia en Venezuela

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, elogió este lunes al presidente encargado Juan Guaidó por el liderazgo que asumió en la lucha por la democracia en Venezuela.

Por lapatilla.com

Con motivo de la Gira Internacional 2020 de Guaidó para buscar medidas contra el régimen chavista, Trudeau recibió al también presidente reelecto de la Asamblea Nacional.

A través de la red social Twitter el primer ministro indicó que “Canadá apoya al pueblo de Venezuela en su búsqueda de elecciones libres y justas y de derechos humanos”.

Asimismo, mencionó que en el encuentro que sostuvieron ambos mandatarios elogió al “presidente interino Juan Guaidó por el liderazgo que ha demostrado en sus esfuerzos por devolver la democracia a Venezuela y le ofrecí nuestro continuo apoyo“.

Canada stands with the people of Venezuela as they pursue free & fair elections and human rights. In our meeting today, I commended Interim President @jguaido for the leadership he’s shown in his efforts to return democracy to Venezuela & offered him our continued support. pic.twitter.com/UPH4Kd2xXG

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2020