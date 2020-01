VIDEO VIRAL: Transeúntes levantaron una camioneta para liberar a una mujer atropellada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un grupo de transeúntes se unieron para levantar literalmente una camioneta de lujo para sacar a una mujer que quedó atrapada en plena calle de Manhattan.

A través de la red social Twitter se viralizó un video donde las personas hacen lo posible por rescatar a la ciudadana, tras ser atropellada por el vehículo en la esquina de Delancey y Norfolk en el Lower East Side.

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k

— help how do i change this (@colbydroscher) January 26, 2020