Alerta por coyotes en pleno Central Park de Nueva York

“No alimente a los coyotes (…) obsérvelos y aprécielos a distancia”, sugirió ayer la Comisaría de NYPD en Central Park, en un anuncio público en Twitter tras el avistamiento de esos animales carnívoros en el parque las últimas semanas.

Por El Diario

La advertencia es particularmente importante por la cantidad de neoyorquinos que llevan a sus niños y mascotas a pasear allí, e incluso los sueltan, confiando en la seguridad tradicional en las áreas verdes.

Según WildlifeNYC, los coyotes viven en zonas boscosas de Queens y El Bronx, y desde allí han logrado llegar hasta Central Park. Algunos pueden morder y ser portadores de rabia.

Incluso si no atacan, la preocupación es que estos caninos se sientan cómodos con los humanos y provoquen otros problemas, destacó Fox News.

Las vistas recientes en el parque han tenido lugar entre Turtle Pond, Belvedere Castle y el Metropolitan Museum, hasta la avenida Central Park West.

Due to sightings of a Coyote in Central Park.

Do not feed coyotes ?

Observe and appreciate coyotes from a distance ? ?

Protect your pets ?

If you are approached, make yourself look bigger by putting your arms up, and make loud noises. ??? pic.twitter.com/pSrsvNdLYW

— NYPD Central Park (@NYPDCentralPark) January 27, 2020