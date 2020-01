La extraña razón por la que Brad Pitt se convirtió en el centro de atención de un evento con todos los nominados al Oscar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El galán de Hollywood, Brad Pitt se ha robado la atención de todos los presentes de esta nueva temporada de premios y con la reciente travesura que hizo en el almuerzo de los nominados al Óscar este 28 de enero, ha dejado claro que es uno de las figuras de la industria más agradables actualmente.

Como sabrás, resulta fácil reconocer al actor estadounidense en cualquier parte del mundo y si está en un evento donde hay muchas estrellas, evidentemente más fácil sería encontrarlo; sin embargo, la organización de la Academia de Hollywood decidió que los asistentes debían llevar en su pecho una tarjeta con su nombre completo.

Con información de Infobae

Muchos de ellos se sacaron la etiqueta identificatoria, mientras que el actor decidió dejársela, a pesar de que se nos ocurren pocas personas en el mundo que no lo conozcan.

En la fotografía en la que aparece junto a la actriz, Cynthia Erivo, nominada a Mejor actriz por su papel en Harriet, se puede intuir una pequeña tarjeta plastificada con su nombre.

Desde su gran regreso, Pitt está siendo gala de su gran sentido del humor en eventos sociales. Durante los SAG Awards, aprovechó su discurso de agradecimiento para hacer reír a los asistentes al decir que se haría una foto con el galardón y la pondría en su perfil de Tinder. Minutos más tarde su reencuentro con Jennifer Aniston se convirtió en la noticia de la noche.

El actor compite con Joe Pesci (The Irishman), Al Pacino (The Irishman), Anthony Hopkins (The Two Popes) y Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood). A pesar de competir con personalidades fuertes del séptimo arte, el ex esposo de Angelina Jolie y Jennfer Aniston es uno de los candidatos con mayor posibilidad a obtener el galardón. En el caso de ganar sería el primero Oscar de su carrera.

Pitt, de 55 años, lució un traje de tonalidad camel con una playera tipo polo debajo y zapatos derby para recibir su diploma como ternado por su papel de Cliff Booth, un doble de riesgo que se convierte en el extra de Rick Dalton, en Once Upon a Time… in Hollywood.

A la comida, Pitt llegó solo, pero otros nominados prefirieron ir acompañados. Leonardo Di Caprio llevó a su padre y Charlize Theron a su madre. En tanto, la directora Greta Gerwig, nominada en la categoría como mejor película por Mujercitas, llegó de la mano de su amiga Laura Dern, candidata a mejor actriz de reparto por Marriage Story de Netflix.

Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Quentino Tarantino, Sam Mendes, y Robert De Niro fueron algunas de las estrellas de Hollywood que acudieron al almuerzo de nominados a los Oscar, que este año comenzó con un minuto de silencio por la muerte de Kobe Bryant.