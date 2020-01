Padres celebraron el “Gayceañera” a su hijo que salió del clóset (FOTO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una nueva polémica se desató en Estados Unidos, debido a que una familia oriunda del estado de Maryland, celebró la salida del clóset de su pequeño hijo.

Heidi Irene y Terry Trammell entendieron que debían dar un mensaje de amor, tolerancia y solidaridad a su hijo Aiden, quien tuvo el coraje de salir del armario antes de sus 15 años.

Con información de El Farandi

La pareja quiso mezclar el cumpleaños del joven y su revelación para crear la fiesta “Gayceañera“, jugando un poco con la tradición hispanoamericana de la celebración de los quince años.

Hola! Turning 15 is huge in Spanish families, especially for the girls. It's called Quinceañera. One family in Maryland thought a Gayceañera might be awesome for their son, Aiden.https://t.co/8HK9z2ALm8 pic.twitter.com/4oMmOzSHjw

— ReQueeredTales ????? (@ReQueered) January 20, 2020