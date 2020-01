Efemérides: Un #29Ene, Mercedes Benz patentó el primer automóvil de la historia… ¡Hace 134 años! (FOTO)

Aunque vendía materiales de construcción, el pasatiempo favorito de Karl Benz era la reparación de bicicletas en el taller de Max Rose y Friedrich Wilhem, en Manheim (Alemania). En 1883, los tres fundaron Benz & Cie, una compañía de venta de máquinas industriales. Crecieron rápidamente fabricando motores industriales de gas, hasta albergar a 25 empleados en la empresa.

Un día como hoy de 1886, Karl registró la patente nº 37.435 para la fabricación de un vehículo de tres ruedas. Este fue el primer vehículo de automotor de combustión interna de la historia. Por eso, Karl Benz es considerado uno de los inventores del automóvil y su Benz Patent Motorwagen se puede visitar en el Museo Alemán de Múnich.

Benz no comercializó el vehículo hasta dos años más tarde, cuando su mujer (sin previo aviso) cogió el Patent Motorwagen y lo condujo durante 106 kilómetros, demostrándole el potencial de ventas que podría alcanzar.

En 1893 Karl fabricó el primer Benz de cuatro ruedas, y en el 99 su producción ascendía a 572 unidades. En 1926, Benz fusionaba su negocio con el de Gottlieb Daimler, creador del motor de cuatro tiempos, dando origen a la compañía Daimler-Benz, lo que hoy se conoce como Mercedes-Benz.

Con información de EL ESPAÑOL

134 years ago TODAY, we patented the very first car! On January 29th, 1886, Carl Benz filed an application in Berlin for a patent on his three-wheeled motor car. Ever since that day has been considered the official birthday of the Automobile! #MBclassic

@MB_Museum pic.twitter.com/iWtJJfNED6

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) January 29, 2020