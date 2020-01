Encuentran en el Triángulo de las Bermudas un barco desaparecido hace casi 100 años (FOTO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un equipo de investigadores submarinos y arqueólogos marinos encontró cerca de las costas de Estados Unidos los restos del barco de vapor SS Cotopaxi, que desapareció en el Triángulo de las Bermudas en 1925, informa Fox News.

Por: RT

La cadena detalló que Science Channel preparó una película documental sobre el descubrimiento, que será emitida el 9 de febrero.

El destino del SS Cotopaxi ha estado envuelto en el misterio durante mucho tiempo. En noviembre de 1925, el buque zarpó de Charleston, Carolina del Sur, hacia La Habana, pero no llegó a Cuba y los cuerpos de los 32 pasajeros nunca fueron hallados.

Some marine scientist have just discovered that a Floridian shipwreck is actually one of the "missing" Bermuda Triangle vessels!

Check out this incredible story from Fox News here:https://t.co/zRnb7sXOn5

— Bermuda Triangle @ BUEI (@thebdatriangle) January 29, 2020