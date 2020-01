TODO lo que dijo la hija de Aída Merlano sobre la captura de su madre a manos del Faes (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Aída Victoria Manzaneda Merlano, la hija de la excongresista colombiana Aída Merlano, expresó en Instagram su reacción ante la captura de su madre por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en Maracaibo.

lapatilla.com

“Cuando salió el tema de la recaptura, como no habían fotos, no habían videos, no habían pruebas, yo dije, es un mero rumor hasta que salgan las pruebas”, comentó Aida Victoria, quien fundamentó aún más su indiferencia cuando el Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) negó haber capturado a la exsenadora.

“Cuando Luego salen las fotos de mi mamá capturada, obviamente hay caí en cuenta de que se trataba de una realidad”, agregó.

Aída Victoria criticó que “hay gente que eso no le cabe en la cabeza, que es mi mamá, que yo no la puedo ver como una persona que delinquió, no, no, es mi mamá, no tengo ese pensamiento crítico hacia ella”.

La chica de 20 años afirmó que “colapsé, me puse muy triste, pero no me voy a estancar en una cama a pensar a mi mamá le pasó esto” porque tiene una familia a la que apoyar.

Por otra parte, Aída Victoria dijo que “a la gente que espera que yo haga un pronunciamiento sobre Duque o sobre Maduro, eso no lo voy a hacer”.

Además, aseguró que “jamás he dicho que quiero que mi mamá esté libre, lo que he dicho es que espero que a mi mamá se le de una condena justa”.