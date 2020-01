Kozak aplaudió el ingreso de Haití al Grupo de Lima para devolver la libertad a Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, le dio la bienvenida a Haití al Grupo de Lima.

lapatilla.com

Se unió “a otras naciones de la región comprometidas con una transición pacífica y democrática en Venezuela a través de elecciones presidenciales libres y justas”, resaltó a través de su cuenta de Twitter.

Por último, consideró que a través de la cooperación internacional se le podrá devolver la libertad y prosperidad al pueblo venezolano.

We welcome Haiti’s entry into the Lima Group, joining other nations in the region committed to a peaceful, democratic transition in #Venezuela through free & fair presidential elections. Through international cooperation we can return freedom & prosperity to the Venezuelan people

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) January 29, 2020