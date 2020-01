Adolescentes intentan realizar reto viral y causan cortocircuito en su escuela (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dos adolescentes de Massachusetts (Estados Unidos) enfrentan cargos luego de provocar que ocho tomacorrientes de su escuela hicieran cortocircuito mientras intentaban realizar un reto viral.

El martes pasado, la policía se desplazó a la Whitman-Hanson Regional High School, luego que dos jóvenes fueran identificados como los responsables de causar daño a varios tomacorrientes del centro educativo.

Los dos estudiantes, de 15 y 16 años, trataban de realizar el “Outlet Challenge”, un reto viral hecho popular en la red social TikTok y que consiste en conectar parcialmente un cargador de celular a un tomacorriente, para luego pasar una moneda por la parte metálica expuesta del enchufe.

“Esta no es una broma inofensiva que hacen los niños”, dijo Michael Miksch, jefe de la Policía de Hanson. “Causar que un tomacorriente haga cortocircuito de esta forma puede causar serias lesiones y potencialmente empezar un incendio, sin mencionar el daño que puede hacer al sistema eléctrico de un edificio”, señaló al canal WFXT de Boston, Estados Unidos.

