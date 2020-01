Cómo es la vida de los chinos dentro de la ciudad en cuarentena de Wuhan (Fotos y Videos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Gracias al brote del Coronavirus que e encuentra causando estragos en Wuhan, esta ciudad se ha puesto en cuarentena y los habitantes permanecen encerrados en sus casas intentando no salir a la calle para evitar infectarse. Pero es gracias a la tecnología que tenemos hoy en fía que nos podemos enterar de cómo es la vida dentro de Wuhan.

Por FayerWayer

Muchas personas se encuentran sin poder dejar sus casas pues la cuarentena en Wuhan continúa hasta el día de hoy. Es por eso que se intenta mantener la moral alta aunque sea de parte de los mismos habitantes, así es como lo muestra el siguiente video.

Estos gritos que se logran escuchar son gritos de solidaridad y apoyo, en donde se puede escuchar a los habitantes gritar “Fuerza a Wuhan” desde sus hogares. Ya que las calles se mantienen casi desiertas, no hay muchos autos, no hay casi nadie en las calles y los pocos conductores que se pueden ver por la calle son aquellos que intentan llevar víveres a las personas por medio de vehículos de carga.

When the Wuhan bound cargo truck passes through the duty station people stand out of respect and chant “#WuhanJiayou, Zhonguo Jiayou” means hang in there #Wuhan, come on China. These drivers deserve respect working through the holidays.#coronavirus pic.twitter.com/oNGILDV9EN

— Kondektur Bus™ (@kondekturbus_) January 29, 2020