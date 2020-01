Un niño murió congelado luego que su padre lo obligara a dormir en el estacionamiento

Thomas, un niño de Long Island se congeló hasta morir después de que su padre, un oficial de policía, y su novia lo dejaran en su garaje sin calefacción durante toda la noche.

Por Radar Online

Traducción libre de lapatilla.com

El padre del niño, Michael Valva se , y su prometida, Angela Pollina enfrentarán la corte por cargos de asesinato en segundo grado.

El niño murió a principios de este mes de hipotermia después de que Michael de 40 años, y Angela de 42, lo obligaran a dormir en el frío estacionamiento de su casa. Al día siguiente, el padre encontró al niño inconsciente y llamó al 911 diciendo que su hijo se había caído mientras se dirigía al autobús del colegio.

Sin embargo, cuando llegaron los paramédicos descubrieron que Thomas tenía una temperatura corporal de 24.4 grados C°. Fue llevado de urgencia al hospital local y fue declarado muerto poco después.

Después de una investigación, su muerte fue declarada un homicidio.

Michael y Angela fueron acusados ? en el Tribunal de Distrito del Condado de Suffolk y enfrentan un condena de 25 años de prisión si son declarados culpables.

El fiscal descubrió que el hermano de Thomas de 10 años y con autismo, también ha sido obligado a dormir en el estacionamiento.

La madre biológica, Justyna Zubko-Valva, ha estado luchando una dura batalla por la custodia desde hace varios años y advirtió a los jueces que su ex estaba poniendo en peligro a sus hijos.

En Twitter, describió varios encuentros inquietantes con Michael e incluso compartió un video donde aprieta las manos de los niños hasta hacerlos llorar:

Cop father forbids the children from coming to their mommy by painfully squeezing their hands and making them cry in order to prove that children do not want to come to their mommy. The father of my kids is a cop who is allowed to abuse bis children #PoliceBrutality pic.twitter.com/dIL30Eox30

— StandAgainstChildAbuse (@JustZub) January 19, 2018