¿Distopía post-apocalíptica? Drones parlantes imponen el toque de queda en Wuhan (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La expansión del coronavirus ha convulsionado China. El epicentro del brote, el país ya ha confirmado más de 9.600 casos positivos y 213 muertes, todas las que se han producido a nivel global.

Por Infobae

En consecuencia, el gobierno ha implementado una estricta cuarentena para reducir la cantidad de contagios tanto como pueda: ha prohibido los viajes en las ciudades con mayor cantidad de casos registrados; que los ciudadanos salgan a la calle a menos que sea estrictamente necesario; y estrictos protocolos de higiene, entre los que se destaca el uso de barbijos en público.

Entre las distintas herramientas usadas para asegurarse de que las normas se aplican a rajatabla, el gobierno recurrió a una que ha llamado la atención: drones con parlantes, a través de los cuales oficiales de policía individualizan a quienes se encuentran en falta.

Según consignó el Global Times, un medio anglófono con sede en China, las fuerzas de seguridad indican que los drones no solo les permiten llegar a áreas rurales a las que tal vez no accederían de otra manera, sino que también previene el contacto con las personas y reduce la posibilidad de una infección.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R

— Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020