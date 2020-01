Pompeo afirmó que EEUU seguirá construyendo lazos fuertes con Reino Unido tras el Brexit

Estados Unidos seguirá construyendo lazos “fuertes” con el Reino Unido tras su salida de la Unión Europea, tuiteó este viernes el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, después de que los británicos abandonaran oficialmente el bloque cumpliendo el resultado de un referéndum de 2016.

I am pleased the UK and EU have agreed on a #Brexit deal that honors the will of the British people. We will continue building upon our strong, productive, and prosperous relationship with the UK as they enter this next chapter.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020