¡Entérate! Por esta razón María Gabriela de Faría se dejó ver como una muerta

View this post on Instagram

“It feels like a punishment from the Lord…”. . Feliz día del cine venezolano ❤️. . Sí, esta soy yo. Esperanza/Balban ha sido de los personajes más fantásticos y retadores de toda mi vida y fue un regalo maravilloso de @alehidalgofilms ❤️. @theexorcismofgod está en post produccion y me muero de emoción y nervios con el resultado final. . Makeup by the wonderful dream team @ianvcromer and @sandman_fx y la iluminación gloriosa es de @gerard_uzcategui , obvio. . Vayan a seguir a —-> @theexorcismofgod ya ya ya. Recen primero. #TheExorcismOfGod