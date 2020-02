Historia de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl del sur de Florida

Posteado en: USA

Con Shakira y Jennifer Lopez preparadas para realizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, Local10.com repasa las 10 actuaciones anteriores de medio tiempo del Super Bowl en el sur de Florida.

Por Local10

Super Bowl II

Miami Orange Bowl | Miami

14 de enero de 1968

La banda de música de la Universidad Grambling State interpretó el himno nacional durante el espectáculo de medio tiempo. Fue la segunda actuación consecutiva de Tiger Marching Band en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Super Bowl V

Miami Orange Bowl | Miami

17 de enero de 1971

Como Miami organizó un Super Bowl por tercera vez en cuatro años, otra banda universitaria fue la actuación destacada durante el espectáculo de medio tiempo. A la banda del Southeast Missouri State College se unió la controvertida cantante de Miami Anita Bryant, quien unos años antes participó en una manifestación por la decencia en el mismo estadio en protesta por The Doors y el cantante principal Jim Morrison.

Super Bowl XXIII

Estadio Joe Robbie | Miami

22 de enero de 1989

Imitador de Elvis Presley Elvis Presto se unió a varios bailarines e intérpretes del sur de Florida para “Be Bop Bamboozled en 3-D”. Fue el primer espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en lo que ahora es el Hard Rock Stadium. Sin embargo, Elvis había abandonado el edificio, ya que no se interpretó ninguna de sus canciones.

Super Bowl XXIX

Estadio Joe Robbie | Miami

29 de enero de 1995

El Super Bowl XXIX fue un elenco de artistas, entre ellos Tony Bennett, Patti LaBelle, el trompetista de jazz Arturo Sandoval y la Miami Sound Machine dirigida por Gloria Estefan.

Super Bowl XXXIII

Pro Player Stadium | Miami

31 de enero de 1999

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXXIII fue anunciado como una “Celebración del alma, la salsa y el swing”. La banda de revival del swing Big Bad Voodoo Daddy comenzó con la canción “Big Daddy O”. Luego Stevie Wonder interpretó “Sir Duke”, ” You Are the Sunshine of My Life ”y“ I Wish ”. Luego, Gloria Estefan interpretó“ Oye! ”Y“ Turn the Beat Around ”. El show concluyó con Estefan y Wonder haciendo equipo para una mezcla de“ You ‘de Estefan. ll Be Mine (Party Time) “y Wonder’s” Another Star “y” My Cherie Amour “.

Super Bowl XLI

Estadio de los delfines | Jardines de Miami, Florida

4 de febrero de 2007

Considerado uno de los mejores espectáculos de medio tiempo del Super Bowl de todos los tiempos, el fallecido Príncipe ofreció una actuación memorable que concluyó con “Purple Rain” en, apropiadamente, la lluvia torrencial. La Florida A&M University Marching 100 también hizo un regreso triunfal por primera vez desde el Super Bowl III.

Super Bowl XLIV

Estadio Sun Life | Jardines de Miami, Florida

7 de febrero de 2010

The Who realizó un popurrí de éxitos, incluyendo “Pinball Wizard”, “Baba O’Riley” y “Won’t Get engañado de nuevo”. Poco después, los Indianapolis Colts fueron engañados por una patada lateral inmediatamente después de la actuación que le dio al New Orleans Saints el balón para comenzar la segunda mitad. “¿Quién es ese?”